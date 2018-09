17. September 2018, 22:06 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Wächterhofstraße gesperrt

An Zeiten ohne Umleitung können sich Autofahrer im südöstlichen Landkreis lange nicht erinnern. Jetzt wird die Wächterhofstraße gesperrt. In der Zeit von Montag, 24. September, bis voraussichtlich 16. November ist dort wegen eines Wasserleitungsbaus vom Anwesen Wächterhofstraße 50 bis zur Einmündung in die Luitpoldstraße voll gesperrt. Der Fuß- und Radweg bleibt laut Rathaus nutzbar. Die Umleitung erfolgt über die Luitpoldstraße und die Münchner Straße.