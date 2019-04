1. April 2019, 21:50 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Volles Rohr

Gemeinderäten gefällt die Idee, alle möglichen Leitungen in einem Erschließungssystem zu bündeln

Von Bernhard Lohr

So also sieht ein Revolutionär aus: Leicht nach vorne gebeugt steht Hans Würmseher neben dem Tisch der Bürgermeisterin im Sitzungssaal. Graues, in Strähnen nach hinten gekämmtes Haar, oben offenes Hemd und eine Brille, die beim Reden auf der Nase zu tanzen scheint. So trug der immerhin 85 Jahre alte Ingenieur aus Ruhstorf an der Rott in abgehackten Sätzen vor, wie er mit seiner Erfindung ein Ärgernis aus der Welt schafft, das so viele auf die Palme bringt: Kaum ist eine Leitung in einer Straße verlegt und diese asphaltiert, reißt der nächste Bautrupp alles wieder auf. Würmseher verspricht, dem ein Ende zu setzen, indem er mit seinem Mono-System, wie es heißt, alles anders macht. Ganz anders.

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn stehen massive Bauarbeiten im Straßennetz bevor. Bis Ende Oktober wird in der Rosenheimer Straße und in der Münchner Straße gegraben, um die Wasserleitungen zu erneuern. Ein Kreisverkehr an der Friedenseiche wird gebaut und an der Ortsausfahrt die Ottobrunner Straße an die Kreisstraße angebunden. Massive Verkehrsbeeinträchtigungen sind zu erwarten. Abgesehen davon rückt wieder ins Blickfeld, was sich im Untergrund alles befindet und was nicht. Der Arbeitskreis Arbeit und Wirtschaft der Zukunftswerkstatt mahnte eben erst an, bei Baustellen immer gleich die Verlegung von Glasfaser-Kabeln mitzudenken. Auf der anderen Seite sagte Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) kürzlich halb scherzhaft, dass es nicht ratsam sei, die Straße aufzureißen. Man wisse nicht, was einen erwarte. Welche Leitungen wo verliefen, sei kaum dokumentiert. Dass Mayer nun den passionierten Ingenieur im Bauausschuss auftreten lässt, berührt die aktuellen Bauvorhaben nicht mehr. Doch es schade nicht, sagt sie, "sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen". Und vielleicht mal was anders zu machen.

Würmseher blickt mit seinem 1958 in Ruhstorf bei Passau gegründeten Ingenieurbüro auf lange Jahre Erfahrung zurück. Zunächst war man im Hochbau tätig. Daher stammt auch die für den Tiefbau ungewöhnliche Idee, die Erschließung eines Wohn- oder Gewerbegebiets wie bei der Planung eines Gebäudes über einen zentralen Versorgungsschacht anzugehen. Im Jahr 1998 machte er sich daran, in Ruhstorf ein aus 52 Parzellen bestehendes Baugebiet auf diese Weise mit Versorgungsleitungen zu versehen.

Das Prinzip: Kanalrohre, Leitungen für Wasser, Gas und Internet sowie weitere Versorgungseinheiten wandern in einen Schacht im Gehwegbereich. Die Straße wird, einmal asphaltiert, nicht mehr angefasst. Das ganze wird nach einem Baukastensystem standardisiert umgesetzt. Mittlerweile kommt das Mono-Erschließungssystem, wie es heißt, in vielen Gemeinden zum Einsatz. Der Bund der Steuerzahler zeichnete es vor Jahren wegen der damit möglichen Einsparungen mit einem Kreativpreis aus.

Darüber ging Würmseher in seinem Vortrag in Höhenkirchen schnell hinweg. Dafür betonte er, ein Modell eines Mono-Versorgungsschachts neben sich auf dem Tisch platziert, dass 75 Prozent weniger Erdaushub anfalle mit einer Erschließung nach seinem Muster. Nach gewissen Abständen würden Boxen installiert, von denen aus vier Häuser mit Versorgungsleitungen angebunden würden. Das sei bis zu 8000 Euro günstiger pro Parzelle, bei einer garantierten Haltbarkeit von bis zu 100 Jahren. Auf Nachfragen, etwa von Peter Guggenberger (CSU), räumte Würmseher ein, dass es bei manchen Ver- und Entsorgern Vorbehalte gebe, weil sie das System nicht kennen. Mit Erdgas Südbayern arbeite er aber gut zusammen. 90 Prozent der Wasserversorger kämen mit dem System klar. Man sei in ganz Bayern aktiv, vom Bodensee bis Niederbayern. Der Bürgermeister von Pfarrkirchen sei ein Fan.

Angetan zeigte sich Priska Weber (SPD). Als gelernte Bauzeichnerin für Tiefbau kenne sie all die Probleme in dem Metier, sagte sie: "Ich finde das System sehr gut." Bürgermeisterin Mayer erzählte, sie habe die Information über das Mono-Erschließungssytem an ihren Kollegen Edwin Klostermeier (SPD) in Putzbrunn weitergeleitet. Vielleicht gibt es also bald Aufträge für Würmseher. Klostermeier ist Verbandsvorsitzender im Zweckverband München-Südost, der die Anlagen zur Abwasserbeseitigung in Aying, Brunnthal, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn, Putzbrunn und Sauerlach baut und betreibt.