Für die Bereiche Behinderte, Umwelt, Digitalisierung und Jugend gibt es in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nun vier Beauftragte, die als Kontaktpersonen zwischen der Gemeindeverwaltung, den Arbeitskreisen und den Gemeindeorganen wirken sollen. Der Gemeinderat bestimmte sie gegen die Stimmen der CSU-Fraktion.

Dritte Bürgermeisterin Andrea Hanisch (Unabhängige Bürger) kümmert sich als Behindertenbeauftragte um Belange und Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung. Sie hat weitgehende persönliche Erfahrungen in diesem Bereich und will sich auch um Anliegen des ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde kümmern. Dorothee Stoewahse von den Grünen ist Umweltbeauftragte, Digitalisierungsbeauftragter ist ihr Fraktionskollege Karsten Voges und der Sozialdemokrat Rupert Franke ist für Jugendanliegen zuständig.