5. Oktober 2018, 13:45 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Ein maskierter Mann hat am Donnerstagabend mit einem Revolver bewaffnet versucht, die Tankstelle an der Münchner Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu überfallen. Wie die Polizei berichtet betrat er gegen 20.25 Uhr den Kassenraum, in dem sich ein 43- jähriger Angestellter befand. Der Täter ging zielstrebig an den Tresen, bedrohte den 43-Jährigen mit einem schwarzen Revolver und verlangte nach Bargeld. In einem unbeobachteten Moment griff der 43-Jährige zu einem neben der Kasse abgelegten Pfefferspray und besprühte damit den Unbekannten. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß in die angrenzende Wächterhofstraße und fuhr mit einem weißen Motorroller in Richtung Luitpoldstraße in nordöstliche Richtung davon. Der Täter war circa 1,80 Meter groß, von kräftiger, dicker Statur und eventuell dunklerem Hautteint. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, trug eine beige Jacke mit schwarzen Streifen sowie einer Kapuze aus Wolle oder Filz. Er hatte eine schwarze Hose an und weiße Turnschuhe; maskiert war er durch die Kapuze der Jacke sowie einen schwarz-grau karierten Schal vor Mund und Nase. Hinweise zur Tat und auf die Person nimmt das Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.