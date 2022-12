Bei einem Wendemanöver ist ein 72-Jähriger am Mittwoch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit seinem Wagen einem anderen Autofahrer in die Quere gekommen. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden zum Teil schwer verletzt. Laut Polizei wollte der 72-Jährige aus dem Landkreis Freising gegen 13.50 Uhr auf der Egmatinger Straße an der Einmündung eines Feldweges umdrehen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 22-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg zusammen, der Richtung Egmating unterwegs war. Der 72-Jährige brach sich die Schulter und eine Rippe, seine 70 Jahre alte Beifahrerin erlitt diverse Prellungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wollte sich mit Prellungen und Schürfwunden selbst zum Arzt begeben.