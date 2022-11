Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagabend beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Lastwagen leicht verletzt worden. Die junge Frau aus dem Landkreis Miesbach fuhr gegen 18 Uhr in einer Kolonne aus mehreren Pkw hinter dem Lkw auf der Staatsstraße 2079 in Richtung Oberpframmern. Als der Lkw-Fahrer die Geschwindigkeit verringerte und links blinkte, interpretierte sie dies nach Angaben der Polizei irrtümlich als Aufforderung zum Überholen und scherte aus der Fahrzeugkolonne aus. Tatsächlich wollte der Lkw-Fahrer aber auf ein Firmengelände abbiegen. Das Auto der Frau kollidierte mit dem Lastwagen und prallte anschließend auf der linken Straßenseite gegen ein Firmenschild. Die 21-jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2079 zeitweilig in beide Richtungen gesperrt.