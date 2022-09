Um die Ziele als Klimaschutzgemeinde zu erreichen, ist in Höhenkirchen-Siegertsbrunn kein anderes Instrument besser geeignet als ein Wärmenetz - idealerweise gespeist aus Tiefengeothermie. Diese Empfehlung entstammt dem Energienutzungsplan von Herbert Palm, den der Leiter des Instituts für Nachhaltige Energiesysteme an der Hochschule München kürzlich dem Gemeinderat vorgestellt hat. Nun will das Rathaus herausfinden, wie groß die Akzeptanz für ein Nah- oder Fernwärmenetz in der Bürgerschaft ist. Hierzu läuft bis 15. Oktober eine Interessensabfrage, die sich an alle Gebäude- und Wohnungsbesitzer richtet.

Die Teilnahme daran ist über einen Fragebogen möglich, der mit der September-Ausgabe des Gemeindeblatts verteilt wird oder über die gemeindliche Webseite abgerufen werden kann. Es handle sich hierbei um eine unverbindliche Abfrage, heißt es vonseiten des Rathauses. "Durch die Teilnahme entsteht keine Verpflichtung zur Wärmeabnahme." Aktuell wird in Höhenkirchen-Siegertsbrunn vorwiegend mit Erdgas geheizt. Der Aufbau eines Nahwärmenetzes würde nach Angaben aus dem Rathaus vier bis fünf, der eines aus Tiefengeothermie gespeisten Fernwärmenetzes gar zehn Jahre dauern. Die Kosten, um circa 30 Prozents des Orts anzuschließen, bezifferte Herbert Palm bei seinem Vortrag auf 18 bis 27 Millionen Euro.