Die Geflüchteten aus der Ukraine kommen mit wenig in Deutschland an. Helfer stehen ihnen dann bei, um etwa die bürokratischen Hürden zu meistern.

Von Annette Jäger, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Als die beiden Schwestern aus Kiew und der Sohn einer der beiden Frauen Anfang März bei Familie Pho Duc in Höhenkirchen-Siegertsbrunn vor der Tür standen, zogen mit ihnen viele Fragen ein: Wie funktioniert die Registrierung, wie läuft es mit der medizinischen Versorgung, wie kommen die Gäste an finanzielle Unterstützung? So ging es auch anderen Familien im Freundeskreis. In Windeseile haben sich die Familien online vernetzt, um Informationen auszutauschen. Die private Selbsthilfegruppe hat eine "unglaubliche Dynamik" entwickelt, sagt Petra Guggenberger, die von der ersten Stunde an mitorganisiert hat. Viele Beteiligte wundern sich, was in Eigeninitiative alles möglich ist.

Die Gastgeber haben den Geflüchteten aus der Ukraine ihre Türen geöffnet, ohne zu ahnen, was alles auf sie zukommt. Die meisten Gäste sprechen kein Deutsch und kein Englisch, die Kommunikation ist erst mal schleppend. Dem einen fehlt eine Matratze, der andere hat noch nie etwas von Fiktionsbescheinigung gehört. Dazu kommen Emotionen und Alltag: "Sie lachen mit uns, kochen mit uns, weinen manchmal allein und manchmal auch mit uns", beschreibt Gastgeberin Patrizia Haucke das Zusammenleben.

Detailansicht öffnen Altbürgermeisterin Ursula Mayer stellt eine Wohnung für eine ukrainische Familie zur Verfügung. (Foto: Claus Schunk)

Um zumindest die bürokratischen Fragen schnell zu klären, haben Philippa Pho Duc, Altbürgermeisterin Ursula Mayer und Petra Guggenberger eine Whatsapp-Gruppe gegründet, andere Gastgeber haben sofort mitgemacht: Katharina Wackermann, Anja Lange, Matthias Pusch und Patrizia Haucke. So waren auf einen Schlag die Ortschaften Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn, Oberpframmern, Egmating und die Luitpoldsiedlung vernetzt. Und es werden tagtäglich mehr, inzwischen zählt die Gruppe um die 80 Teilnehmer, die meisten sind Gastfamilien aus den angrenzenden Ortschaften. Die Initiatoren tauschen sich mittlerweile auf einer eigenen Admin-Gruppe aus, weil eine Whatsapp-Gruppe mit so vielen Teilnehmern einem auch "leicht über den Kopf wächst", wie Pho Duc sagt.

Schnelligkeit zählt

Eines hat die private Gruppe den Behörden voraus: Schnelligkeit. Sobald eine neue Information eintrudelt, wird sie jetzt im Internet hochgeladen, jeder der Gastgeber hat Zugriff darauf und findet Schritt für Schritt-Anleitungen, wie die Bürokratie zu bewältigen ist. "Das wird täglich aktualisiert", sagt Guggenberger. Die kurzen Wege sind es, die allen das Gefühl geben, es gemeinsam zu meistern. So haben sich auch schnell die ukrainischen Gäste auf einer eigenen Plattform vernetzt. Ein Höhenkirchner stammt ursprünglich aus der Ukraine, lebt schon seit acht Jahren im Ort und versorgt seine Landsleute mit Infos, wie deutscher Alltag abläuft: Mülltrennung, bitte Heizung runterdrehen, um Energie zu sparen, wie man ein Konto eröffnet, wo man bei der Tafel Lebensmittel erhält.

Die Auskunftsplattform fungiert auch als Tauschbörse: Bettwäsche, Puppenwagen, Autositze oder Fahrräder werden hier untereinander vermittelt. Sogar eine "Minibörse" mit Wohnungsangeboten und -nachfragen sei entstanden, sagt Haucke. Denn es gibt viel Nachzug, Familien wollen andere Angehörige aus der Ukraine in ihre Nähe holen. In der Gruppe werden für sie Zimmer vermittelt. Aktuell wollen weitere 42 Gäste in die Ortschaften um Höhenkirchen kommen. "Aber die meisten haben keinen Platz mehr für ganze Familien", sagt Guggenberger. Jetzt versuchen die Gastgeber untereinander, den Nachzug wenigstens verteilt auf mehrere Haushalte in der Nachbarschaft unterzubringen, damit Familien wenigstens in räumlicher Nähe zueinander sind.

"Es ist ein unglaublicher Zusammenhalt", sagt Guggenberger. Menschen aus der Gemeinde würden aktiv werden, von denen man es nie angenommen hätte. Die Gruppe macht auch neuen Gastgebern Mut, Menschen bei sich aufzunehmen, denn sie erfahren in der Gruppe, dass sie nicht alleine sind mit der Herausforderung. Mittlerweile haben auch reale Treffen aller Beteiligten stattgefunden, auch die ukrainischen Gäste verabreden ich untereinander, etwa auf ein Eis im Ort. Weitere Treffen stehen an: Die Gruppe hat ein Osterfest organisiert, das die Ukrainer eine Woche später feiern.