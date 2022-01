Bereits in den vergangenen Jahren lag der Wasserverbrauch über der genehmigten Fördermenge. Deshalb will die Gemeinde jetzt eine neue Quelle erschließen.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

50 Jahre nach dem Bau zweier Trinkwasserbrunnen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn steigt die Gemeinde in die Planung eines dritten ein. So hat der Gemeinderat per einstimmigem Beschluss Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) beauftragt, hierfür Grundstücksverhandlungen zu führen sowie Probebohrungen zu veranlassen. Hintergrund ist der Wunsch der Gemeinde nach mehr Sicherheit bei der Wasserversorgung. Überdies beschloss der Gemeinderat ebenfalls einmütig, ein Verfahren zur Erhöhung der genehmigten Wasserfördermenge der Kommune anzustoßen. Der Grund: In den Jahren 2019 und 2020 lag der Verbrauch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bereits über den gewährten 600 Millionen Litern.

Fürs vorvergangene Jahr lasse sich dies mit der Pandemie erklären, in der die Menschen mehr Zeit daheim verbracht und somit mehr Wasser benötigt hätten, sagte Bürgermeisterin Konwitschny. "Langfristig wird es aber so sein, dass wir mit der bisher genehmigten Fördermenge nicht auskommen." Daher will die Gemeinde rasch eine Erhöhung ihrer jährlichen Wasserfördermenge auf 700 Millionen Liter beantragen. Hierfür ist laut Konwitschny ein umfassendes Genehmigungsverfahren vonnöten - inklusive mehrerer Gutachten, die zugleich für den geplanten Bau eines dritten Trinkwasserbrunnens im Ort verwendet werden könnten.

Aktuell kommt das Trinkwasser in Höhenkirchen-Siegertsbrunn aus zwei Brunnen im Perchlerholz, die 1972 und 1974 angelegt wurden. Beide haben eine größere Sanierung hinter sich und daher laut Rathaus voraussichtlich noch eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren. Diese ließe sich durch den Bau einer dritten Wasserquelle um ein Drittel erhöhen, sagte die Bürgermeisterin, da die gemeindlichen Brunnen stets nacheinander laufen - immer circa 15 Stunden lang, ehe der nächste an der Reihe ist.

Für die Schaffung dieser weiteren Trinkwasserquelle hat der Gemeinderat nun 45 000 Euro an Planungskosten freigegeben. In einem ersten Schritt soll ein Standort gefunden werden - möglichst nahe beim Wasserwerk, um die Anschlusskosten zu minimieren, so Konwitschny. Sie rechnet nicht damit, dass der Bau des Brunnens zu Konflikten mit Grundstückseignern oder Nachbarorten führen könnte. "Wir haben im Forst große Wasservorrangflächen. Da sehe ich keine großen Schwierigkeiten auf uns zukommen", sagte die Bürgermeisterin. Zuletzt hatten Pläne für den Bau eines neuen Trinkwasserbrunnens in Brunnthal zu einem heftigen Clinch mit der Gemeinde Sauerlach geführt, da das zugehörige Wasserschutzgebiet größtenteils auf dem Gebiet des Nachbarorts liegen soll.