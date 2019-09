Artikel per E-Mail versenden

Der SPD-Ortsverein lädt für Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr zum Bürgerinformationstreff in der Taverna Ammos an der Sportplatzstraße 11 in Höhenkirchen. Seit dem Zusammenschluss der Höhenkirchen-Siegertsbrunner Sozialdemokraten mit dem Ortsverein Brunnthal sind auch Bürger der Nachbargemeinde besonders willkommen.