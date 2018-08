8. August 2018, 21:50 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Tour durchs Munitionsdepot

CSU und Frauen-Union Höhenkirchen laden am Sonntag, 12. August, zu einer einstündigen Radtour auf das sonst für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Gelände des ehemaligen Munitionsdepots ein. Die Führung übernimmt Bürgermeisterin Ursula Mayer. Start ist um 14 Uhr am Haupttor an der Friedrich-Bergius-Straße. Auch Bunker werden besichtigt.