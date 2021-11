Anders als etwa Neuried hält die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn an ihrer Bürgerversammlung fest. Sie soll am Dienstag, 16. November, von 19.30 Uhr an unter 3G-Bedingungen abgehalten werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann direkt am Eingang der Mehrzweckhalle einen Selbsttest unter Aufsicht vornehmen. Außerdem wird die Bürgerversammlung im Internet übertragen. Der entsprechende Link findet sich auf der Gemeindehomepage und lautet: www.hoehenkirchen-siegertsbrunn.de/livestream.