Das Wochenende ist im Landkreis München von zwei Großeinsätzen der Polizei überschattet worden, nachdem Männer in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Taufkirchen mit Pistolen Schüsse abgefeuert hatten. In Taufkirchen hatte eine Frau am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Platanenstraße einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stießen auf einen 44-Jährigen aus dem Nachbarhaus, der im Gang einen Schuss mit einer Gaspistole abgefeuert hatte. Er befand sich laut Polizei in einem "negativen emotionalen Zustand". Bei der Durchsuchung seiner Wohnungen fanden die Beamten insgesamt sieben Schreckschusspistolen, einen Schreckschussrevolver sowie Munition. Der deutlich alkoholisierte 44-Jährige wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Insgesamt neun Personen, darunter vier Polizeibeamte und zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr, bemerkten unmittelbar nach dem Einsatz leichte gesundheitliche Beeinträchtigungen in den Atemwegen. Am Einsatz waren fünf Streifen der Münchner Polizei beteiligt.

Zu einem ersten großen Polizeieinsatz war es bereits am späten Freitagabend in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gekommen. Gegen 21.40 Uhr hatte ein Zeuge den Polizeinotruf gewählt, weil jemand vom Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Saglerstraße mit einer Waffe mehrere Schüsse abgab. Zwei Stunden später überwältigten Polizisten den Mann in der Wohnung. Es handelt sich um einen 56-jährigen Münchner, der eine Angehörige besuchte. Er war stark betrunken und wurde zur Polizeiinspektion Ottobrunn gebracht. Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole sowie Munition sicher. An dem Einsatz waren mehr als 30 Polizeibeamte beteiligt.