Von den 34 Millionen Euro, die dieses Jahr aus dem Etat des Freistaats für die Städtebauförderung nach Oberbayern fließen, geht auch Geld in den südlichen Teil des Landkreises München. Im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten" erhalten die Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Taufkirchen jeweils 30 000 Euro, wie das Büro der CSU-Landtagsabgeordneten Kerstin Schreyer aus Unterhaching mitteilt. Das Geld fließt in die Neugestaltung der Höhenkirchner Ortsmitte und das Taufkirchner Viertel am Wald. Zusätzlich erhält die Gemeinde Neubiberg aus dem Programmteil "Lebendige Zentren" 60 000 Euro. Mit der Städtebauförderung zeige der Freistaat, dass er auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner für Städte und Kommunen sei, so die Abgeordnete Schreyer, die sich erfreut zeigt, dass ihr Stimmkreis München-Land Süd mit 120 000 Euro profitiert.

SZ