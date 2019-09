Der Awo-Ortsverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn sagt den Tanzkaffee am Sonntag, 6. Oktober, ab. Grund ist der Pächterwechsel im Gasthof Inselkammer in Siegertsbrunn. Auch die geplante Tanzveranstaltung am Sonntag, 10. November, entfällt. Die Awo hofft, dass kommendes Jahr wieder Räume zur Verfügung stehen. Die Brauerei Aying bietet allen an, die im Gasthof Inselkammer Veranstaltungen gebucht haben, sich bei der Brauerei zu melden, um Lösungen zu suchen.