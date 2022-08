Wegen des starken Regens dringt am Sonntagvormittag Wasser in den Verkaufsraum ein. Auch eine S-Bahn-Unterführung läuft voll.

Die anhaltenden starken Regenfälle haben am Sonntagvormittag das Gebäude eines Supermarktes in Höhenkirchen-Siegertsbrunn beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr-Einsatzzentrale für den Landkreis München errichteten die örtliche Feuerwehr und das Technische Hilfswerk ein Notdach, nachdem Wasser durch das Flachdach in den Verkaufsraum des Edeka-Marktes in Höhenkirchen eingedrungen war. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Im ebenfalls zur Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn gehörenden Wächterhof lief während des Unwetters die S-Bahn-Unterführung der Luitpoldstraße voll und musste durch die Feuerwehr ausgepumpt werden.