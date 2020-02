Eine Ausstellung entführt Besucher in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in die Welt der Insekten, Spinnen, exotischen Käfer und Schmetterlinge aus fernen Ländern. Die Schau, die am Samstag, 7. März, in der Mehrzweckhalle von 14 bis 18 Uhr, zu sehen ist, ist laut Veranstalter für jedes Alter geeignet. Man erfahre allerhand über Spinnentiere und Insekten und könne sich die Insekten aus nächster Nähe ansehen. Die Tiere befinden sich in Terrarien und Schaukästen. Es gibt Beschreibungen. Das Ausstellungspersonal beantwortet Fragen. Kinder zahlen sieben Euro Eintritt, Erwachsene acht.

