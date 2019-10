Zum Bürgerinformationstreff lädt die SPD Höhenkirchen-Siegertsbrunn an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr in die Taverna Ammos in Höhenkirchen in der Sportplatzstraße 11 ein. Im Rahmen des monatlichen Stammtisches informieren die Mitglieder des Gemeinderates die Bürger über Aktuelles aus der Kommune. Seit dem Zusammenschluss mit dem Ortsverein Brunnthal sind freilich auch die Brunnthaler willkommen. Nach Möglichkeit wird auch ein Vertreter der Brunnthaler SPD an der Veranstaltung teilnehmen.