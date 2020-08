Großen Anklang haben bisher - vom sommerlichen Wetterglück begünstigt - die ersten drei sonntäglichen Picknick-Konzerte der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn gefunden. Die zahlreichen Zuhörer, mit Decken oder Stühlen ausgerüstet, genossen die versiert vorgetragenen Klänge und die stimmungsvolle Atmosphäre auf der Leonhardiwiese. Die Konzerte verliefen coronagemäß reibungslos und diszipliniert, so dass die Veranstalter mit "gutem Gewissen zu den nächsten drei Konzerten jeweils am Sonntag von 18.30 bis 20 Uhr einladen", wie es heißt. Ob das Konzert an diesem Sonntag, 23. August, stattfindet, erfährt man auch kurzfristig via Telefon (08102/77 70 58) oder auf der Homepage www-blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de. Der Registrierzettel steht zum Herunterladen bereit. Für die Musiker ist es eine schöne Spielgelegenheit in der sonst so musikarmen Zeit.