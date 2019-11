Grüne gehen mit Karsten Voges in den Bürgermeisterwahlkampf

Die Grünen haben den IT-Unternehmer Karsten Voges, 40, bei einer Gegenstimme am Freitag zum Bürgermeisterkandidaten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nominiert. Voges warb bei dem Treffen in der Taverna Ammos für eine Politik, die sich auf neue Verkehrskonzepte, Nachhaltigkeit und eine starke Gemeinschaft konzentriere. Er werde sich für ein Naturbad einsetzen. Schwerpunkte seien Digitalisierung und eine solidere Haushaltsführung. Die Gemeinde brauche ein Radwegekonzept und den Ausbau des ÖPNV. Ein Bürgermeister müsse bei der Deutschen Bahn beständig Druck machen, sagt er. Für die 24 Plätze auf der Gemeinderatsliste bewarben sich 27 Kandidaten, davon 20 Parteimitglieder. Auf Platz eins steht Luitgart Dittmann-Chylla. Aussichtsreiche Plätze nehmen Voges, Janine Schneider, Peter Triebswetter, Dorothee Stoewahse und Dominik Dommer ein. Gemeinderätin Gudrun Hackl-Stoll geht von Platz neun ins Rennen. Sie wolle die Liste von hinten anschieben, heißt es, und sich stärker dem Kreistag widmen. Auf Platz sieben bewirbt sich die Gymnasiastin Carlotta Vieler, 17.

Die Grünen-Liste: 1. Luitgart Dittmann-Chylla, 2. Karsten Voges, 3. Janine Schneider, 4. Peter Triebswetter, 5. Dorothee Stoewahse, 6. Dominik Dommer, 7. Carlotta Vieler, 8. Helmut Baumgartner, 9. Gudrun Hackl-Stoll, 10. Erik Lembke, 11. Désirée Voges, 12. Johannes Kirn, 13. Nikola Schwaiger, 14. Michael Jürke, 15. Andrea Dommer, 16. Gabriele Schweichler, 17. Barbara Mokry-Kirn, 18. Marcia Goldmann-Kirn, 19. Heike Josupeit, 20. Ulrike Michl, 21. Hildegard Reidinger, 22. Reinhard Hochholzer, 23. Gisela Blech, 24. Franz Michl