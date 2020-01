"Sofie mit dem großen Horn" lautet der Titel eines Mitmachkonzerts nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Hans Traxler für Kinder ab drei Jahren, das am Samstag, 25. Januar, von 14.30 Uhr an im Pfarrzentrum der katholischen Kirche Mariä Geburt, Schulstraße 11, stattfindet. Sofie darf in ihrer Familie nur die kleinste Flöte spielen. Doch im Bergurlaub entdeckt sie das Alphorn, und nun ist klar, was sie möchte.