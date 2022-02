In der Sigoho-Marchwart-Grundschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn fallen aktuell so viele Lehrkräfte aus, dass Eltern einspringen müssen. Davon profitieren alle.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Kurz vor dem Schulgong sei sie dann doch etwas nervös geworden, räumt Cornelia Mayer ein. In wenigen Minuten sollte sie erstmals vor eine 2. Klasse der Sigoho-Marchwart-Grundschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn treten. "Ich habe mir schon gedacht: Sind die Kinder brav? Sind sie ruhig? Und was mache ich, wenn alle anfangen rumzuschreien?", erzählt Mayer. Es sind dies Gedanken, die sich wohl viele Lehrkräfte vor ihrer ersten Unterrichtsstunde machen. Aber Cornelia Mayer ist gar keine Lehrerin - sondern gelernte Kinderkrankenschwester.

Die Mutter aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn zählt zu jenen Eltern, die seit Anfang Februar in der Schule aushelfen. Der Grund: Wegen Corona-Erkrankungen, Quarantänen und Schwangerschaften fehlten ihr mehrere Lehrkräfte, sagt Rektorin Brigitte Gruber. Normalerweise bekommen Schulen in derlei Situationen Unterstützung durch Pädagoginnen der mobilen Reserve des Landkreises. Doch diese ist aktuell ausgeschöpft. Und auch ein Verteilen der Kinder auf andere Klassen - so hat man laut Gruber in der Vergangenheit Personalengpässe überwunden - ist aktuell aufgrund der Corona-Auflagen nicht erlaubt.

Detailansicht öffnen Als mehrere Kolleginnen ausfielen, startete Rektorin Brigitte Gruber einen Rundruf an die Eltern. (Foto: Claus Schunk)

"Ich habe schon in der ersten Elternbeiratssitzung dieses Schuljahrs gewarnt, dass es zu dieser Situation kommen wird", sagt Brigitte Gruber, die auch Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands im Kreis München-Land ist. Schließlich herrschte ihr zufolge bereits vor Ausbruch der Pandemie ein Lehrkräftemangel an Grund- und Mittelschulen. "Corona ist jetzt nur wie ein Brennglas für dieses Problem." Entsprechend habe sie frühzeitig beim Schulamt abgeklärt, dass im Notfall auch Eltern als Aushilfskräfte einspringen dürfen - um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Dies müsse das oberste Ziel sein, betont Gruber, nachgerade angesichts der Erfahrungen in Zeiten von geschlossenen Schulen. "Im Distanzunterricht lassen sich Inhalte einfach nicht so gut transportieren", sagt die Rektorin. "Und auch das soziale Leben geht verloren, wenn man sich lediglich am Bildschirm sieht."

Vor drei Wochen fielen dann mehrere Lehrkräfte pandemiebedingt aus, Brigitte Gruber startete daraufhin einen Rundruf unter Eltern, die zuvor ihre Bereitschaft zum Aushelfen signalisiert hatten. Seither stehen in den Klassenzimmern der Grundschule auch Mütter und Väter - jedoch nicht als Ersatzlehrkraft, sondern als Aufsichtsperson, betont die Rektorin. Sie setzt dabei auf ein Rotationssystem: Während zwei der drei Klassen einer Jahrgangsstufe von Lehrerinnen unterrichtet werden, erledigen die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse eine Stillarbeit - unter Aufsicht des Elternteils. Dieses wechselt dann in den folgenden Schulstunden ebenso wie die Fachkräfte das Klassenzimmer, sodass alle Kinder sowohl neuen Stoff lernen als auch diesen in der Stillarbeit wiederholen.

Erkrankungen, Schwangerschaften, Quarantäne - die mobile Reserve ist aufgebraucht

"Der Einsatz der Eltern ist wirklich unglaublich", lobt Brigitte Gruber. "Wir haben sogar eine berufstätige Mutter, die mithilft, und ihre Arbeit dann am Abend erledigt." Dank des Engagements der Eltern hat die Sigoho-Marchwart-Grundschule am flächendeckenden Präsenzunterricht festhalten können - anders als mehrere Grund- und Mittelschulen im Landkreis. "Wir haben derzeit fünf Klassen im Distanzunterricht wegen Personalproblemen", sagt Ursula Löwe, Leiterin des Schulamts im Landkreis München, das zuständig ist für 47 Grund- und 13 Mittelschulen sowie fünf Schulen in freier Trägerschaft. Die kreiseigene mobile Reserve ergebe circa 1600 Lehrerstunden und werde durch Nachrücker laufend aufgestockt, so Löwe. "Derzeit ist sie aber aufgrund von Erkrankungen, Schwangerschaften und Quarantäne aufgebraucht." Inwiefern weitere Schulen zur Überbrückung von Engpässen auf Eltern setzen, wisse sie nicht, sagt die Schulamtsdirektorin. "Diese Möglichkeit steht den Schulleitern im Einvernehmen mit dem Elternbeirat bei Einhaltung aller Vorschriften bezüglich Corona zu, und sie müssen uns das nicht melden."

An der Sigoho-Marchwart-Grundschule geht Brigitte Gruber jedenfalls davon aus, dass man angesichts der dauerhaft angespannten Personallage noch längere Zeit auf Eltern als Aushilfskräfte setzen wird - so wie Cornelia Mayer. Sie war bisher an drei Vormittagen in der Schule, nächste Woche stehen drei weitere Einsätze in den 2. Klassen an. Ihre anfängliche Nervosität habe sich dabei schnell gelegt, sagt sie. "Mir hat es Spaß gemacht, und die Kinder waren alle sehr brav. Ich glaube, die haben auch gewusst, dass sie - wenn ich nicht dort stehen würde - nicht mehr in die Schule gehen dürften."

Als kleines Dankeschön für ihr Engagement hat Cornelia Mayer von der Schule eine Schachtel Schokolade erhalten. Viel wichtiger ist ihr aber etwas anderes: "Es geht darum, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können", betont Cornelia Mayer. Schließlich weiß die dreifache Mutter aus eigener, leidvoller Erfahrung: "Distanzunterricht ist eine extreme Belastung - für die Eltern und für die Kinder."