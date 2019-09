Die Spielvereinigung Höhenkirchen sucht Ärzte und Übungsleiter für ihre Rehasportgruppen. Der Verein bietet nach eigenen Angaben seit einigen Jahren unter anderem vier verschiedene Herzsportgruppen und zwei Rehagruppen mit dem Schwerpunkt Orthopädie und Krebs an. Was immer wieder mal fehle, seien Übungsleiter und Ärzte, die sich ab und zu um eine Gruppe kümmern. Denn für die Herzsportgruppen sei eine ärztliche Betreuung vorgeschrieben. Konkret geht es gerade um einen Kurs am Montag und von Januar an auch um ein Angebot am Freitagvormittag. Die Betreuer erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Diese sogenannte Übungsleiterpauschale muss nicht versteuert werden. Interessenten werden gebeten, sich bei Susanne Hofmann unter der Telefonnummer 08102/37 27 oder per E-Mail an die Adresse Susihofmann@web.de zu melden.