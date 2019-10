Nach dem Abschluss sind die meisten Schüler erst einmal ratlos, was sie als Nächstes machen wollen. Bei der zweiten regionalen Ausbildungsmesse in der Erich-Kästner-Mittelschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben sie am Dienstag, 22. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr die Gelegenheit, sich über Wege nach der Schulzeit zu informieren. Geldhauser sponsert einen Bus, der Schüler aus Oberhaching, Taufkirchen und Unterhaching zur Messe bringt und wieder abholt. Das Institut für Talententwicklung veranstaltet ein Elternseminar und die Schüler können professionelle Bewerbungsfotos machen lassen. Eingeladen sind auch Abgänger der Gymnasien und Montessori-Schulen aus der Umgebung.