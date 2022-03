An drei Tagen in der Woche ist das Rathaus Höhenkirchen-Siegertsbrunn von Montag an wieder für Besucher geöffnet, da viele Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden. Jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag können Bürger das Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten auch ohne vorherige Terminvereinbarung besuchen. Mittwoch und Freitag bleiben weiterhin für Besucher mit Termin reserviert. Generell wird die Vereinbarung von Terminen immer noch gewünscht. Die 3 G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht gelten weiterhin. Ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder sowie Schüler, die regelmäßig Tests in der Schule machen. Um die 3 G-Nachweise kontrollieren zu können, werden alle Besucher persönlich an der Tür abgeholt.