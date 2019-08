6. August 2019, 22:09 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Private Träger im Nachteil

Um die Vergabe der Apartments ist eine Diskussion entbrannt

Die 14 Apartments in dem neuen kommunalen Gebäude an der Münchner Straße sind noch gar nicht gebaut, schon ist ein hartes Ringen um die Vergabe des knappen günstigen Wohnraums entbrannt. So monieren betroffene Eltern und Träger von Kindertagesstätten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, dass bisher die Wohnungen nur Erziehern im Gemeindekindergarten angeboten werden können. Sie wollen auch beim Werben um Fachkräfte mit dem Argument günstiger Mieten werben können. Elternbeiräte von örtlichen Kindertagesstätten haben sich deshalb gemeinsam mit dem Arbeitskreis Kind und Familie ans Rathaus gewandt. Doch Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) dämpft die Erwartungen.

Die Geduld ist bei vielen Eltern offenkundig nicht mehr groß, wenn es um die Versorgung mit Betreuungsplätzen geht. Das zeigte sich letztens im Gemeinderat, als sich vor der Sitzung Gabriele Erhardt, stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats im Kindergarten Arche Noah, erhob und das Wort ergriff. Sie erinnerte an einen am 8. Juli gestellten Antrag und sagte, die Eltern hätten mit "großem Bedauern" aufgenommen, dass das Thema nicht mehr vor den großen Ferien behandelt werden solle. Es handle sich um ein "drängendes Thema". Die Betreuungssituation in der Gemeinde sei angespannt. In dem Antrag, den Erhardt im Gemeinderat verlas, heißt es, dass in "fast jeder" Betreuungseinrichtung aktuell mindestens eine offene Stelle zu besetzen sei. In den meisten Einrichtungen bedeute eine neu besetzte Stelle, dass auch Kinder wieder aufgenommen werden könnten.

Die Eltern sehen es vor diesem Hintergrund kritisch, dass die Gemeinde offenbar vorhat, neu geschaffene kommunalen Wohnungen Erziehern vorzubehalten, die beim Gemeindekindergarten anheuern wollen. Sie fordern eine Gleichbehandlung mit anderen Trägern. Die einzelnen Träger seien ebenfalls auf entsprechenden Wohnraum angewiesen. Es komme immer wieder vor, dass sich qualifiziertes Personal aus entfernteren Regionen auf offene Stellen bewerbe, bei denen es dann aber nicht zur Anstellung komme, weil Wohnraum im näheren Umkreis fehle.

Die Eltern argumentieren auch damit, dass die Gemeinde sogar Geld sparen könnte, wenn sie Wohnraum schaffe und für alle anbiete. Sie verweisen auf unerwartet hohe Ausgaben im Gemeindehaushalt des vergangenen Jahres, die deshalb entstanden seien, weil Defizite von Kindertagesstätten hätten ausgeglichen werden müssen, die wegen des Personalmangels entstanden seien. Hier könne die Gemeinde gegensteuern, heißt es im Antrag.

Dieser soll nun im September behandelt werden. Wie Bürgermeisterin Mayer zu Erkennen gab, werden die Eltern ihr Anliegen aber wohl nicht so ohne weiteres durchsetzen können. Denn Mayer ist gewillt, dem Gemeindekindergarten zumindest Vorrang einzuräumen. Die 14 Wohnungen sollten "in erster Linie" für Personal der eigenen Einrichtung zur Verfügung stehen. In der Folge könnten dann natürlich auch Wohnungen an Mitarbeiter anderer Träger gehen. Aber zunächst solle die Gemeinde an sich denken, sagt Mayer. Mit diesem Beschlussvorschlag wolle sie in die Sitzung im September gehen. Entscheiden werde dann der Gemeinderat. Der soll nach dem Willen von Mayer dann auch gleich über Vergabekriterien für die Wohnungen beraten und beschließen.