22. Oktober 2018, 21:52 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Prinzipien der Reformation

Ein Jahr nach der Einweihung des Martin-Luther-Platzes durch Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler widmet sich eine Veranstaltung den Inschriften der vier Stelen auf dem Platz. Am Donnerstag, 25. Oktober, von 19.30 Uhr an erläutert im evangelischen Gemeindezentrum in Höhenkirchen Theologe Professor Gunther Wenz die vier Grundprinzipien der Reformation "Allein durch Gnade - Allein durch Christus - Allein durch Glauben - Allein durch die Schrift", die auf den Stelen präsentiert werden, und gibt so eine Antwort auf die Frage: Was ist eigentlich Reformation?