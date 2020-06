Für Erzieherinnen und Erzieher und alle anderen, die sich in der Kinderbetreuung einbringen, soll der 11. Mai 2021 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein Ehrentag werden. Auch soll es eine Auszeichnung für herausragende Projekte in den Einrichtungen geben. Der Gemeinderat nahm diese Ideen auf Anregung eines CSU-Antrags einstimmig an und begrüßte darüber hinaus weitere Bestrebungen im Rathaus, Engpässe bei der Kinderbetreuung zu bekämpfen. Einrichtungen und die Gemeinde sollen angesichts großer Personalnöte enger zusammenarbeiten.

Im neu gewählten Gemeinderat und bei der neuen Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) besteht offenkundig der Wille, neue Wege zu gehen, um Fachkräfte zu gewinnen, zu halten und so gut wie möglich einzusetzen, damit Eltern für ihre Kinder einen Betreuungsplatz finden. Die CSU regte in ihrem Antrag an, den 11. Mai als deutschlandweiten "Tag der Kinderbetreuung" zum Anlass zu nehmen, um die Leistung der Mitarbeiter des Gemeindekindergartens mit Gutscheinen und einer Ehrung im Gemeinderat zu würdigen. Das stieß zunächst auf Kritik. Anita Reiprich (SPD) warnte davor, nur an die Gemeinde-Mitarbeiter zu denken. "Wir schaffen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft." Beschäftigte in Einrichtungen anderer Träger seien gleich zu behandeln. Peter Guggenberger (CSU) stimmte dem im Grundsatz zu und sagte, man sei bei dem Antrag davon ausgegangen, andere Träger würden sich bei ihren Mitarbeitern selbst für deren Einsatz erkenntlich zeigen. Es fand sich ein Kompromiss: Den Ehrentag soll es nun für alle am Ort geben, und auch die von der Verwaltung vorgeschlagene Auszeichnung von Projekten. Für den 11. Mai 2021 wird ein Konzept erarbeitet.

Ebenso wird Bürgermeisterin Konwitschny in ihren für Juli vorgesehenen Gesprächen mit allen Einrichtungsleitungen den von der CSU angeregten Ausbau der Kooperation zwischen dem Gemeindekindergarten und der Elterninitiative Sonnenschein zum Thema machen. Die CSU findet, Personal sollte in Notsituationen bei der Partner-Einrichtung einspringen können. Die Elterninitiative und der besonders von Personalsorgen betroffene Gemeindekindergarten liegen nah beisammen. Konwitschny schwebt nach ihren Worten ein gemeindeweit wirkender Pool von Springerkräften vor. Sie sagte, es werde darüber nachgedacht, an vielen Stellschrauben zu drehen. Die Gemeinde kommt die Kitakrise am Ort teuer zu stehen: Etwa 40 000 Euro gab sie 2019 für Stellenanzeigen für Kitapersonal aus. 400 000 Euro Defizitausgleich wurden an Träger überwiesen. Defizite steigen, wenn Gruppenräume leer stehen, weil Fachkräfte fehlen.