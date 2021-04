Die Polizei hat am Samstag unter Einsatz eines Helikopters in Höhenkirchen-Siegertsbrunn einen 28-jährigen mutmaßlichen Sprayer gefasst, der kurz davor eine S-Bahn am Bahnhof mit Graffiti versehen hatte. Gegen 8.30 Uhr war die Polizei informiert worden, dass ein Sprayer in Aktion ist. Die Beamten entdeckten eine auf 14 Quadratmeter besprühte S-Bahn sowie diverse Sprayerutensilien. Wenig später erkannte ein Polizist jemanden, der sich in einem Gebüsch versteckte. Dieser flüchtete in Richtung Zaunkönigweg. Nach längerer Suche auch mit Hilfe eines Hubschraubers erkannte ein Beamter der Bundespolizei den Flüchtigen, der sich hinter einer Tür in einer Tiefgarage versteckt hatte. Der 28-jährige, der in Unterschleißheim wohnt, wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft verließ er das Revier der Bundespolizei am Ostbahnhof freien Fußes.