64-Jähriger überweist Tausende Euro an Betrüger

Auf die perfide Masche eines Betrügers ist am Sonntag ein 64-jähriger Mann aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn hereingefallen. Laut Polizei hatte sich über einen Messenger-Dienst ein unbekannter Verfasser als enger Angehöriger ausgegeben und ihm mitgeteilt, sein Mobiltelefon verloren zu haben, in einer finanziellen Notlage zu sein und dringend Geld zu benötigen. Der 64-Jährige überwies daraufhin mehrere tausend Euro. Später bemerkte er den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei München warnt vor dieser aktuellen Betrugsmasche. Die Täter würden sich stets als Angehörige ausgeben und ihre neue Rufnummer mitteilen. Dann werde um Geldüberweisung gebeten, da man sich in einer Notlage befinde oder aktuell selbst keine Überweisungen vornehmen könne.