Polizeibeamte sind am Montag in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf eine Aufzuchtanlage für Marihuana gestoßen, die allerdings nicht in Betrieb war. Bei der Durchsuchung von zwei Anwesen fanden sie zudem eine Pistole und einen Revolver sowie Haschisch und Tabletten. Bargeld in dreistelliger Höhe wurde laut Polizeibericht ebenfalls konfisziert. Die Beamten waren aufgrund des Verdachts des Handels von Betäubungsmitteln zur Tat geschritten. Im Zuge des Einsatzes wurden bei zwei 55-Jährigen und einem 52-Jährigen mit Wohnsitz in München die Personalien aufgenommen. Die Männer, die wegen Drogendelikten bekannt sind, wurden wieder entlassen. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat.