24. Februar 2019, 21:54 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Politischer Stammtisch

Wer sich über aktuelle Gemeindethemen informieren will, dem bieten die Unabhängigen Bürger von Höhenkirchen-Siegertsbrunn an, dies bei ihrem nächsten öffentlichen Stammtisch zu tun. Dieser findet an diesem Montag, 25. Februar, im Gasthaus Alter Wirt in Siegertsbrunn, Egmatinger Straße 1, statt. Beginn ist um 20 Uhr. "Alle Interessierten seien eingeladen, sich über aktuelle Themen aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen zu informieren und gemeinsam zu diskutieren", heißt es in einer Pressemitteilung.