Das Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird im Rahmen der notwendigen und bereits beschlossenen Erweiterung der Lehrräume auch um eine Sporthalle sowie einen Veranstaltungsraum ausgebaut. Das entschied die Verbandsversammlung des Zweckverbands Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München in ihrer Sitzung am Mittwoch. Damit entsprachen die Mitglieder dem Wunsch der Schulleitung nach einer doppelten Lösung. In der Diskussion war auch gewesen, eine zusätzliche Turnhalle zu errichten, die gleichzeitig als Übungs- und Veranstaltungsraum für die Schüler des musischen Zweigs hätte dienen sollen. Vermutlich wird jener Raum nun auf der neuen Halle platziert, wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) erläutert. "Das ist die beste Lösung für die Schüler. Damit muss auch nicht ständig zwischen Probe, Sportunterricht und Veranstaltung die Bestuhlung immer wieder auf- und abgebaut werden." Bislang hätten die musizierenden Kinder den Eingangsbereich mit Mensa und Aula als Übungsraum genutzt, auch das sei so nicht weiter praktizierbar, so die Rathauschefin.