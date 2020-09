Von Bernhard Lohr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Das Rathaus Höhenkirchen-Siegertsbrunn engagiert Fachleute der Hochschule München, um einen Energienutzungsplan aufzustellen, auf dessen Grundlage der Umstieg auf erneuerbare Energien in der Gemeinde gelingen soll. Herbert Palm, Inhaber eines Lehrstuhls an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, sagte im Gemeinderat, dass der Plan dazu beitragen soll, Fakten aufzubereiten und mögliche Szenarien darzustellen, damit die Gemeinderäte am Ende "entscheidungsfähig" würden. Es solle etwa um die Frage gehen, ob der Bau von Fernwärmenetzen sinnvoll und rentabel ist. Es würden potenzielle Energieträger betrachtet und nicht zuletzt die Windkraft.

Ein Grund, warum sich die Gemeinde mit der Hochschule zusammentut, ist konkret das Projekt eines Windrades im Höhenkirchner Forst, das eine Bürgerbeteiligungsgesellschaft unter Mitwirkung möglichst vieler Gemeindebürger betreiben könnte. Noch ist freilich offen, ob eine Windkraftanlage rentabel ist, und ob die artenschutzrechtliche Prüfung so ausfällt, dass sie mit zwei anderen errichtet wird, die unter der Ägide der Gemeinden Egmating und Oberpframmern entstehen könnten. Allerdings sprechen die laufenden Untersuchungen bisher dafür.

Bereits im Jahr 2013 hat die Gemeinde örtliche Daten zur Energieversorgung ermittelt. Damals wirkte der Arbeitskreis Arbeit und Umwelt mit. Diese Informationen sollen nun aktualisiert werden. Der Energiebereich entwickle sich sehr dynamisch, sagte Palm. Finanziert werde seine Arbeit über Zuschüsse. Er benötige vor allem personelle Unterstützung aus der Gemeinde. Außer Studenten sollen auch Mitarbeiter des Rathauses zu dem Werk beitragen, für das in den ersten sieben Monaten die Basis geschaffen und erste Ziele benannt werden sollen. Der Mitarbeiter soll ein bis zwei Tage in der Woche dem Projekt zuarbeiten. Ein Beratungsgremium in der Gemeinde ist vorgesehen, in das unter anderem jede Fraktion ein Mitglied entsendet. Nach gut einem Jahr rechnet Palm damit, dass Modelle vorliegen und Simulationen. Nach 18 Monaten soll Palm zufolge ein Abschlussbericht präsentiert werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit werde auf "Großprojekten" liegen, sagte Herbert Palm. Dazu müssten unter anderem Standortfragen geklärt werden. Es werde auch um Gespräche mit Grundstückseigentümern gehen, sagte Palm. Die Gemeinderäte würden am Ende "bewertete Alternativen" vorgelegt bekommen, um fundierte Beschlüsse fassen zu können. Palm sprach von einem "kommunalen Planungsinstrument". Auf Anregung von Janine Schneider (Grüne) hin, soll Palm über den Fortgang des Projekts im Gemeinderat "auf Zuruf" berichten. Auch sagte er eine Abstimmung mit der Energieagentur Ebersberg-München zu. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, sich die Dienste von Palm zu sichern.