Zu einem Picknick-Konzert auf der Leonhardiwiese lädt die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn an diesem Samstag, 1. August, von 18.30 bis 20 Uhr ein. Nachdem das Sonnwend- und das Leonhardifest heuer coronabedingt entfallen müssen, gibt es fortan nun regelmäßig Musik vor der stimmungsvollen Kulisse der Leonhardi-Kirche. Auf den ersten Termin am Samstag folgen von nächster Woche an immer sonntags in den Ferien solche Konzerte. Musik stellt die Blaskapelle, Verpflegung und Picknickausrüstung können die Besucher nach Belieben mitbringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Interessierte können sich auf der Homepage der Blaskapelle über das Hygienekonzept informieren; dort steht ebenfalls der Registrierzettel zum Download bereit. Da über jeden Termin witterungsbedingt und mit Blick auf die anwesenden Musiker kurzfristig entschieden wird, gibt es die Informationen, ob das Konzert tatsächlich stattfindet, jeweils über Telefon 08102/77 70 58 (Anrufbeantworter) oder unter www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de.