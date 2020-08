Eine neue Form von Gottesdienst hat sich die evangelische Kreuz-Christi-Kirche ausgedacht: Die Picknick-Gottesdienste. Am Sonntag, 23. August, um 11.30 Uhr treffen sich Kinder und Erwachsene erstmals auf der Wiese vor der Kirche am Martin-Luther-Platz in Höhenkirchen und breiten dort ihre Picknickdecken aus. Eingeladen sind alle Kinder mit ihren Eltern, "und wer sonst noch auf die Decke passt". Der Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Lotz steht unter dem Motto "Du bist mein Schirm". Die Organisatoren hoffen, dass so auch Familien kommen, die den Weg in die Kirche wegen der Infektionsgefahr in Innenräumen derzeit noch scheuen. Die Picknick-Gottesdienste gibt es gleich dreimal, auch noch am 30. August und 6. September.