Viele größere musikalische Veranstaltungen fallen in der Vorweihnachtszeit den pandemiebedingten Maßnahmen zum Opfer, aber die "Orgelmusik bei Kerzenschein" in der Evangelischen Kreuz-Christi-Kirche in Höhenkirchen wird wieder erklingen. Die Reihe der drei musikalischen Andachten eröffnet Katarina Lelovics aus München am zweiten Advent, Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr. Lelovics spielt Orgelwerke aus der Barockzeit von Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Dietrich Buxtehude und Georg Muffat. Abschließender Höhepunkt sind die "Versetti concertati" des Italieners Giuseppe Gherardeschi, in dem Trommeln und Vogelgesang zu hören sind. Lelovics ist gebürtige Slowakin und erhielt ihre Ausbildung in Bratislava, in Frankreich und der Schweiz. Sie wirkte viele Jahre als Dozentin für Orgel an der Musikhochschule München. Zwischen den Musikstücken liest Pfarrer Thomas Lotz Texte zur Einstimmung in den Advent in der nur von Kerzen erleuchteten Kirche. Der Eintritt ist frei. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, eine Reservierung ist nicht möglich.