"Orgelmusik bei Kerzenschein" gibt es am Sonntag, 5. Januar, von 18 Uhr an in der evangelischen Kirche Kreuz Christi in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Musik und Texte bringt Dekanatskantor Michael Roth dar. Er studierte zunächst in Weimar evangelische Kirchenmusik, wechselte nach München und absolvierte die Studiengänge Musiktheorie und Gehörbildung. Die Pflege der Tradition mit Kantatengottesdiensten und Musik von Johann Sebastian Bach liegt ihm ebenso am Herzen wie das Einbringen neuer Formen und Stile in Gottesdienste und Konzerte.