24. Mai 2019, 22:06 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Offene Tür in St. Leonhard

Die Kirche in Stille und Gebet erleben, an der Kirchenführung mit Besichtigung der Schatzkammer teilnehmen oder sich als Paar segnen lassen - all das kann man am Samstag, 1. Juni, von 15 Uhr an in St. Leonhard in Siegertsbrunn tun. Die geistliche Musik erklingt um 16.30 Uhr. Um 18 Uhr beginnt die Feier der Ehe unter dem Motto "Bund fürs Leben - bunt wie das Leben" mit Segnung der Paare. Danach sind alle in das Pfarrzentrum zum Fest mit Buffet eingeladen.