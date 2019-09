Schon einmal in einem Opernchor gesungen zu haben, können wohl nur die wenigsten von sich behaupten. Die Gelegenheit dazu bietet in diesem Herbst das Leonhardi-Ensemble in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bei seinem ersten "Werkstatt-Projekt": Jeder Interessierte kann zu den offenen Proben von Chor, Orchester sowie den Nachwuchsgruppen kommen und selbst mitsingen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, wie Liesel Oehlen vom Beirat des Musikvereins sagt.

Ausgedacht hat sich das Projekt der musikalische Leiter des Leonhardi-Ensembles, Thomas Baron. Er wolle damit den Chor öffnen, um möglicherweise neue Mitwirkende anzulocken, sagt Oehlen. "Die Leute können erst einmal schnuppern und sich ausprobieren." Was die Teilnehmer in den Proben einstudieren, können sie abschließend in einem Konzert zeigen.

Wer glaubt, das Ensemble habe für das Projekt möglichst einfache Stücke ausgewählt, um die unerfahreneren Musiker nicht zu überfordern, der irrt: Unter anderem steht das berühmte "Va, pensiero" des Gefangenenchores aus Verdis Oper Nabucco auf dem Programm, ebenso wie Teile aus Carl Orffs Carmina Burana. Das Orchester übt zudem den Bolero von Maurice Ravel ein.

Die offenen Proben von Großem Chor und Orchester finden an folgenden Terminen in der Aula der Sigoho-Marchwart-Schule in Höhenkirchen statt: Sonntag, 15. September, Chor um 17 Uhr, Orchester um 19 Uhr; Sonntag, 22. September, Orchester um 17 Uhr, Chor um 19 Uhr; Sonntag, 29. September, Chor um 17 Uhr, Orchester um 17.30 Uhr. Der Kinderchor probt am 12., 19. und 26. September jeweils donnerstags von 17 Uhr an im Pfarrsaal Sankt Peter Siegertsbrunn. Am selben Ort übt das Nachwuchsorchester, am Mittwoch, 18. und 25. September sowie 2. Oktober, jeweils von 17.30 Uhr an. Das Werkstattkonzert mit allen Mitwirkenden findet statt am Sonntag, 6. Oktober, in der Mehrzweckhalle, Bahnhofstraße 12. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.