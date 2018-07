20. Juli 2018, 22:06 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn ÖDP will Bienen retten

Die Ökologisch Demokratische Partei (ÖDP) sammelt am Samstag, 21. Juli, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Unterschriften für das Volksbegehren "Rettet die Bienen". Bei dem Volksbegehren geht es um Ergänzungen am bayerischen Naturschutzgesetz, die darauf abzielen, natürliche Lebensräume für Insekten und damit die Artenvielfalt in Bayern zu erhalten. Zur Sammlung von Unterschriften ist ein Bienenrettungsmobil der ÖDP im Landkreis München unterwegs. Es macht Station von 10 bis 13 Uhr am Biomarkt Höhenkirchen.