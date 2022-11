Im Sommer wird Höhenkirchen-Siegertsbrunn an vielen Stellen zum Selbstbedienungsladen. So gibt es im Ortsgebiet nicht weniger als 150 Bäume, deren Früchte jeder ernten darf. Diese "Naschbäume" sind seit vergangenem Sommer durch ein Schild mit dem Schriftzug "Pflücken macht Freude" gekennzeichnet. Besonders viele davon finden sich auf der Streuobstwiese an der Leonhardikirche, entlang des Kirchenwegs, an der Ottobrunner Straße, auf beiden Seiten des Bahnhofplatzes sowie an den gemeindlichen Spielplätzen. Dazu kommt die Streuobstwiese des Bundes Naturschutz außerhalb von Höhenkirchen an der Brunnthaler Straße. Dort wird demnächst sogar noch mehr Obst zum Naschen wachsen. Denn zur Erweiterung der vorhandenen Streuobstwiese hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) der Gemeinde zehn Apfelbäume alter Sorten gespendet, die Sophia Engel vom Landesbund für Vogelschutz gemeinsam mit Johannes Hugo, Oliver Kattner und Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (von links) am Montag eingepflanzt haben. Die Aktion füge sich gut in die Bemühungen der Kommune um mehr Biodiversität im Ort ein, heißt es aus dem Rathaus. Unter anderem habe man in den vergangenen Monaten Blühflächen angelegt, den Bau von Insektenhotels angestoßen und eine Förderung für Dach- und Fassadenbegrünung ins Leben gerufen.