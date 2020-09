Die evangelische Gemeinde Höhenkirchen bekommt nach eigenen Angaben erstmals eine Pfarrerin: Katharina Heunemann ist als Kollegin von Pfarrer Thomas Lotz und Nachfolgerin von Rainer Liepold seit 1. September in Höhenkirchen und den umliegenden Orten tätig. Am Sonntag, 6. September, von 17 Uhr an wird sie in der Höhenkirchner Kreuz-Christi-Kirche von Dekan Mathis Steinbauer aus Ottobrunn feierlich in ihr Amt eingeführt. Mit einer halben Stelle wird Heunemann neben den Gottesdiensten, Taufen, Trauungen und Beerdigungen, der Seelsorge und der Mitarbeit im Konfirmandenkurs ihren eigenen Schwerpunkt in der Altenheimseelsorge und der Seniorenarbeit setzen. Geprägt ist sie von ihrer Schulzeit an einem musischen Gymnasium, aber auch von den Erfahrungen eines halbjährigen Pflegepraktikums in einem Hospiz. "Ich singe, musiziere, tanze und reise gerne", schreibt sie in ihrer Vorstellung. Heunemann ist in Großdingharting aufgewachsen und hat nach dem Studium in München und Heidelberg ihr Vikariat im Münchner Norden absolviert. In den vergangenen sechs Jahren war sie in der Kirchengemeinde Petershausen tätig. Mit ihrem Mann Jens und ihren beiden Söhnen ist Katharina Heunemann in den Sommerferien nach Aying gezogen.