Seit Jahren kämpft eine Initiative dafür, am Hirschwinkel ein Öko-Schwimmbecken zu errichten. Nun will sie bis zum Jahresende wissen, ob die Gemeinde das Projekt unterstützt.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am 23. Januar 2012 haben 150 Schwimmbegeisterte den Verein Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn gegründet - mit dem Ziel, so eine Freizeiteinrichtung in ihrem Heimatort zu errichten. Seither hat sich die Mitgliederzahl verzehnfacht, zusammen mit einem Planungsbüro wurde ein Konzept entwickelt sowie ein Standort ausgeguckt und für diesen wiederum diverse Gutachten eingeholt. Doch das von inzwischen mehr als 1500 Vereinsmitgliedern geforderte Bad ist noch immer nicht gebaut. Mehr noch: Ob die Gemeinde das Projekt unterstützt und das anvisierte Grundstück am Hirschwinkel dafür bereitstellen wird, ist weiter ungewiss.

"Es ist schon ein bisschen verrückt, dass wir trotzdem zehn Jahre lang durchgehalten haben", sagt Jochen Kahl und schüttelt den Kopf. Der Vorsitzende des Vereins Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist an diesem Abend in den Gemeinderat gekommen, um ein Konzept zu präsentieren, das im Grunde seit mehr als zwei Jahren steht. Überdies stellt der Vereinschef ein Ultimatum, obgleich er es wohlweislich in sanfte Worte packt. "Wir brauchen dieses Jahr eine Entscheidung", sagt Kahl in Richtung Gemeinderat. Und dann wird er noch deutlicher: "Unsere Erwartungshaltung ist, dass ein Ja oder ein Nein kommt. Und wenn ein Nein kommt, dann ist die Sache gestorben."

In dieser Sitzung jedoch wird der Gemeinderat den Daumen weder heben noch senken - noch nicht. Man habe das Thema Naturbad durch die Präsentation wieder auf den Tisch bringen wollen, nachdem es pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren eingeschlafen sei, sagt Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Nun werde sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Gemeinde, Parteien und Verein ein weiteres Mal zusammensetzen, kündigt sie an. Und danach - vermutlich im März oder April - werde der Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Wobei es nicht nur um das Naturbad gehe, betont Konwitschny. Vielmehr gelte es, ein Konzept für die Entwicklung des gesamten Geländes entlang der Sportparkstraße zu erarbeiten. "Wie geht's weiter im Sportpark? Was wollen wir an der Blue Box verändern? Wir können wir die Situation für die Spielvereinigung verbessern?" Auf all diese Fragen müsse man Antworten finden, sagt die Bürgermeisterin. Und auch: "Wo könnte ein Naturbad entstehen?"

Geht es nach dem Verein, dann ist die Antwort auf diese letzte Frage sonnenklar. Denn die Mitglieder haben sich in ihrem Konzept auf ein Naturbad am Hirschwinkel festgelegt - also auf jenes Areal östlich der Sportparkstraße und nördlich der Ottobrunner Straße. Ob das Grundstück der Gemeinde gehört? Auf diese Frage antwortet Konwitschny mit der Aussage: "In Teilen, und bald ja." Dort jedenfalls, wo einst eine Kiesgrube war und der Boden daher belastet sei, solle ein "absolutes Ökobad" entstehen, wirbt Jochen Kahl. Das Wasser würde ohne Chemie und nur durch Pflanzen gereinigt; eine Photovoltaikanlage sei ebenso geplant wie der Einsatz sogenannter Energiestelzen, die das Wasser mittels Erdwärme heizen, sodass man "die Badezeit vorziehen und das Bad auch länger nutzen kann", betont Kahl.

Der Vorsitzende schwärmt von einer generationsübergreifenden "Kommunikationsinsel", die solch ein Naturbad für den Ort darstellen würde. Zudem könnten die Schulen dort Schwimmunterricht abhalten. Bei der Finanzierung schwebe dem Verein eine Kombination aus Spenden, Sponsoring, dem Verkauf von Kacheln für eine "Wall of Fame" sowie Krediten vor. Auf diesem Wege würde man - auch ohne Zuschuss der Gemeinde - die nötige Summe von 2,3 Millionen Euro erreichen. "Wenn die Begeisterung im Ort da ist, und wenn der Gemeinderat das will, werden die Bürger auch etwas locker machen", ist Jochen Kahl überzeugt. Der laufende Betrieb ließe sich dann allein über Mitgliedsbeiträge finanzieren.

Die Vision seines Vereins trägt der Vorsitzende mit einer solchen Leidenschaft vor, als würde er, der auch im Winter zum Eisbaden in den Steinsee springt, schon morgen ins Becken eines Naturbads in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eintauchen können. Dabei ist weiter unklar, ob dieses überhaupt gebaut wird. "Die Arbeitsgruppe wird sich jetzt treffen, um noch mal alles aufzufrischen", sagt Bürgermeisterin Konwitschny. "Und danach entscheiden wir: Ja oder nein? Und falls ja: Auf diesem Gelände oder nicht?"