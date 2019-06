2. Juni 2019, 21:49 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Nahwärme in kleinen Zellen

Gemeinde lässt sich von der Energieagentur beraten

Die Fachkompetenz der Energieagentur Ebersberg-München wird von den Gemeinden im Landkreis München mehr und mehr genutzt. Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn will sich bei den bisher noch in den Anfängen steckenden Überlegungen beraten lassen, ein Nahwärmenetz im Berich der Erich-Kästner-Schule und des Pfarrzentrums aufzubauen. Die Gemeinde ist diesbezüglich von der Pfarrei angesprochen worden, wie Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) jüngst berichtete. Das Interesse wurde im Rathaus wohlwollend aufgenommen, weil dann auch gleich ein Konzept entwickelt werden könnte, das die Wärmeversorgung für ein angrenzendes neues Wohngebiet einbezieht.

Wie das Ganze am Ende ausgeht, ist noch vollkommen offen, weil sich womöglich die zeitlichen Abläufe nicht zusammenbringen lassen. Denn in der Pfarrei scheint die Zeit zu drängen, ein bestehendes Problem mit der Heizung zu beheben. Unabhängig davon hat Bürgermeisterin Mayer aber Kontakt mit Hans Gröbmayr, dem Geschäftsführer der Energieagentur, aufgenommen, weil die Gemeinde grundsätzlich am Aufbau von Wärmeverbünden arbeitet. Mayer sagte jüngst im Gemeinderat, dass auch der Arbeitskreis Energie in die Gespräche eingebunden sei. Die Gemeinde habe bereits einen Energienutzungsplan, der strategisch den Ausbau von Fernwärme vorsehe und in dem der Ausbau zunächst kleiner Zellen angepeilt werde, die dann später zu einem großen Ganzen zusammengeschlossen werden könnten. Eine solche Zelle, so deutete Mayer an, könnte auch das kleine Netzwerk zwischen Schule, Pfarrheim und Wohngebiet bilden.

Dass nun mit der Energieagentur eine unabhängige Beratung ins Rathaus geholt werden soll, ist ein besonderes Anliegen der Grünen, die einen entsprechenden Antrag bereits Ende März gestellt haben. Ob Mayer auf diesen Antrag hin oder schon davor mit Gröbmayr Kontakt aufnahm, ist nicht ganz klar. Mayer sagte selbst, dass sie viel Gespräche führe und vieles anschiebe im Rathaus. Der Grünen-Antrag sei im Grunde abgearbeitet, sagte sie. Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) jedenfalls riet dazu, die Agentur als unabhängigen Dienstleister zu nutzen.

Die Beratung der Energieagentur sei kostenfrei für Bürger und Kommunen und deren Geschäftsführer höchst kompetent. Auch biete die Agentur eine Fördermittelberatung an, bei der der Kommune Möglichkeiten aufgezeigt werden könnten, finanzielle Unterstützung zu bekommen und entsprechende Anträge zu stellen. Auf Anraten von Gemeinderat Otto Bußjäger (UB) hin wurde der Antrag der Grünen, dem damit mehr Gewicht verliehen werde, als Beschluss einstimmig angenommen und nicht nur zur Kenntnis genommen, wie Mayer vorgeschlagen hatte.