28. April 2019, 22:28 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Motorradfahrer kracht in Anhänger

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gegen einen geparkten Anhänger gestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige gegen 20.45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Rosenheimer Straße in südwestlicher Fahrtrichtung unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte er mit dem Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Anhängers. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht werden. Sowohl das Leichtkraftrad als auch der Anhänger wurden schwer beschädigt. Die Rosenheimer Straße musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: 089/62 16 33 22, in Verbindung zu setzen.