Ein modernes Krippenspiel haben Nicole Frentzel und Sabine Bernlochner mit Kindern ab der dritten Klasse einstudiert. Begleitet werden die kleinen Darsteller vom Kinderchor des Leonhardi-Ensembles. Aufgeführt wird das Krippenspiel zum ersten Mal am Donnerstag, 19. Dezember, von 16 Uhr an bei einem Gottesdienst im Seniorenzentrum. Für Kinder gibt es am Sonntag, 22. Dezember, von 16 Uhr an in der Kirche St. Peter in Siegertsbrunn eine Feier mit dem Krippenspiel.