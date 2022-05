Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn steckt 4,3 Millionen Euro in die Sanierung ihrer Mehrzweckhalle. Wenn die Arbeiten nächstes Jahr anlaufen, wird die Sport- und Veranstaltungsstätte circa sechs Monate lang gesperrt sein. Um in dieser Zeit Ausweichmöglichkeiten für Vereine und Gruppen zu schaffen, werde das Rathaus mit Nachbargemeinden sprechen, kündigte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat an. Zudem werde man beim Zweckverband wegen der Sporthallen in den weiterführenden Schulen anfragen.

Das Sanierungspaket, das der Gemeinderat beschlossen hat, sieht etliche Maßnahmen vor - vom Austausch der Glasfassade bis zu einem neuen Boden. Ziel sei es, heißt es vonseiten des Rathauses, die Halle "zukunftssicher" zu machen, also energetisch zu sanieren, die Gebäudetechnik zu erneuern und den Brandschutz zu sichern. Die Kosten von 4,3 Millionen Euro liegen zwar über den im Haushalt eingestellten 3,5 Millionen Euro. Jedoch hätten sich zwischenzeitlich neue Fördertöpfe aufgetan, berichtete Konwitschny. Für die Gemeinde bliebe somit ein Anteil von knapp drei Millionen Euro. Es lasse sich aber nicht prognostizieren, welche Folgen die steigenden Baupreise auf die Kosten hätten.