23. August 2018, 21:57 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Mehr Radlständer gefordert

Fahrradfahrer sollen es in Höhenkirchen-Siegertsbrunn künftig leichter haben. Die CSU hat einen Antrag gestellt, die Stellplatzsatzung zu überarbeiten und dort aufzunehmen, dass künftig bei Bauvorhaben Abstellflächen für Fahrräder geschaffen werden müssen. Wie die Gemeinderätinnen Martha Braun, Andrea Hanisch und Katharina Prorok im Namen ihrer Fraktion begründen, soll die Fahrrad-Infrastruktur in der Gemeinde gestärkt werden, um diese vom Kfz-Verkehr zu entlasten. Dabei sei von großer Bedeutung, in unmittelbarer Nähe von Wohnungen und Arbeitsstätten komfortable und möglichst überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen. Bei Neu- und Umbauten von Gebäuden sollte das künftig beachtet werden. Als Orientierung könnten die Stellplatzsatzungen in den Nachbarkommunen Ottobrunn, Neubiberg und Oberhaching dienen.