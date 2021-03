Um die angespannte Parkplatzsituation rund um den S-Bahnhof Wächterhof zu entlasten, plant die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Errichtung von zehn Stellplätzen am Hinteren Altlaufweg. Die entsprechenden Pläne des Rathauses hat der Bau- und Liegenschaftsausschuss einstimmig befürwortet. Laut Sitzungsvorlage sollen die neuen Stellplätze "vorrangig als Parkmöglichkeiten für die Großtagespflege Kindertraum am Hart dienen". Deren Eröffnung hat den Parkplatzmangel in der Siedlung "Am Hart" spürbar verschärft. Viele Pendler stellen dort ihre Autos ab, ehe sie am Bahnhof Wächterhof in die S-Bahn umsteigen. Bevor die Gemeinde die Parkplätze bauen kann, muss das Landratsamt dem Vorhaben zustimmen.